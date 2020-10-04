وزير التعليم العالي يكشف احتمالية تعرض مصر لموجة ثانية من الكورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، موضحا أن مصر ما زالت في الموجة الأولى من الفيروس، معلقا: "إحنا في بواقي الموجة الأولى".

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان متوقع الوصول إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة بالفيروس، لافتا إلى أن نسبة التذبذب اليومية ليست كبيرة.

وعن التعرض لموجة ثانية من الفيروس، أوضح أنه أمر وارد أن يحدث، وقد يحدث قفزة مفاجئة في أعداد الإصابات، مضيفا: "اللي إحنا فيه فضل ونعمة..مش بنعمل اللي نستاهل عليه كده"، مشددا على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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