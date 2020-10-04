برشلونة يرفض ضم نجم توتنهام هوتسبير في الميركاتو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية، عن مفاوضات مسؤولي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع الأرجنتيني خوان فويث، قلب دفاع توتنهام، بالانتقال إلى كامب نو.

مفاوضات برشلونة لضم لاعب توتنهام هوتسبير

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة لن يتعاقد مع فويث، حيث أنه ليس مدرجًا ضمن قائمة أهدافه.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام هو من عرض فويث على البارسا مجددا، لكن الأخير رفض ضم اللاعب، حيث يعد إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، الهدف الرئيسي للنادي الكتالوني.

وتابعت الصحيفة أن فويث، بات على وشك الرحيل إلى الليجا، لكن من بوابة فياريال وليس برشلونة.

وأتمت الصحيفة أنه في حال رحيل أومتيتي عن برشلونة، هذا الصيف، سيتجه النادي للبحث عن مدافع يستطيع اللعب بقدمه اليسرى.

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توتنهام برشلونة انتقالات الدوري الإنجليزي

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