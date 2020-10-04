شاهد| بعد دعمها لـ ترامب".. نادية مصطفى: تغير الأخلاق سبب الهجوم علي

قالت الفنانة نادية مصطفى، تعليقا على حذفها منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل فيسبوك، بشأن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الهجوم عليها: "أنا عشت تجربة كورونا ولما بسمع حد أتصاب أنا بترعب.. سواء أنا أعرفه أم لا.. ولما شفيت من فيروس كورونا كانت دعوتي الوحيد أنى ربنا لا يقدر على أحد سوء عدو أو حبيب".



وأضافت "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تغير الأخلاق هو السبب وراء الهجوم عليها، مشددة على أنه الإنسانية تدعونا إلى عدم الشماتة في المرض أو الموت، موضحة: "أخلاقنا أتغيرت.. أنا مش قادرة أصدق نفسى أن فيه ناس بتشمت في المرض والموت".



ولفتت الفنانة نادية مصطفى، إلى أنها حذفت المنشور حتى لا تسبب أي حزن لأي شخص، مشيرة إلى أنها تدعوا بالشفاء لكافة المصابين بفيروس كورونا، في العالم كافة، كونه جائحة تقتضى على البشر التضافر والتعاون فيما بينهم حتى يتم تجاوز الجائحة.



وأشارت الفنانة نادية مصطفى، إلى أن السوشيال ميديا بها تعليقات سلبية، موضحة أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة بعدما طالبت بعودة الموسيقيين للعمل بعد هجوم البعض عليها، متابعة: "كنت بعيط وتعبت نفسيًا عندما أقرأ التعليقات على تصريحات بضرورة عودة الموسيقيين للعمل".







يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.



وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.



وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.



وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.



وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".



وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".



وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وأن مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

