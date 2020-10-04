أحلام تكشف نتيجة المسحة الثالثة لفيروس "كورونا"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن اجرائها مسحة فيروس "كورونا" المنتشر في العالم للمرة الثالثة في بلدها الإمارات.

ونشرت أحلام، منشور عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلة " "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته لكوفيد_19".


وأضافت "الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحه جدًا وثقتي في بلادي انها صاحبه الرياده دائمًا اسال الله ان ينفع به الانسانيه جميعًا بنت زايد #الحمد لله على نعمة الامارات".

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