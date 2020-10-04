أحلام تكشف نتيجة المسحة الثالثة لفيروس "كورونا"





كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن اجرائها مسحة فيروس "كورونا" المنتشر في العالم للمرة الثالثة في بلدها الإمارات.ونشرت أحلام، منشور عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلة " "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته لكوفيد_19".وأضافت "الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحه جدًا وثقتي في بلادي انها صاحبه الرياده دائمًا اسال الله ان ينفع به الانسانيه جميعًا بنت زايد #الحمد لله على نعمة الامارات".