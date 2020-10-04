تكريم نجوم "زنزانة 7" في مهرجان "جلو فاشون شو"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت إدارة مهرجان "جلو فاشون شو" تكريم نجوم وصناع فيلم "زنزانة 7" والذي يتواجد حاليا بدور العرض السينمائي ، وحقق نجاحا كبيرا منذ إسبوعه الأول.

ويلعب بطولة الفيلم، كلا من نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وأحمد تهامى ويغني أغنية الفيلم مطرب المهرجانات عمر كمال إنتاج الجذور للإنتاج الفنى المنتج أيمن يوسف وإخراج إبرام نشأت .

ووقع إختيار إدارة الحدث علي نجوم وصناع الفيلم للتواجد والمشاركة في الحدث ، وتكريمهم بدرع التميز الخاص بالمهرجان ، الذي يقام بشرم الشيخ يوم 17 أكتوبر القادم ، بمنتجع هولييود .


يذكر أن مهرجان "جلو فاشون شو" تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب ، ويخرجه المخرج الجزائري العالمي حبيب ، ويشارك فيه مجموعة أخري من ألمع نجوم الفن .

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