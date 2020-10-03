موسيماني يضع "فتحي" في مركز جديد أمام المقاولون

بات أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في مباراة الغد أمام المقاولون العرب.





واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني في الدفع بفتحي في مركز الظهير الأيسر بسبب غياب الثنائي علي معلول لحصوله على إجازة، ومحمود وحيد للإصابة.





وكان فتحي قد شارك في مركز الظهير الأيسرفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي الماضية أمام الترسانة بكأس مصر بعد خروج محمود وحيد للإصابة.





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



