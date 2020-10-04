مجلس الدولة يصدر أحكاما نهائية باته في الطعون الانتخابية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، عددًا من الأحكام في الطعون على أحكام صادرة من محكمة الدرجة الأولى بالقضاء الإداري، لتكون بذلك أحكاما نهائيه باته غير جائز الطعن عليها، وسيتم إرسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الكشوف النهائيه.



وتضمنت الأحكام رفض ١٣٤ طعنا على الأحكام الصادرة، وتأييد حكم أول درجة، فيما أحالت المحكمة ١٨ طعنا إلى محكمة الموضوع للنظر في موضوعها وإصدار حكم، وقررت المحكمة تأجيل ١٢ طعنا لجلسة اليوم الأحد للاطلاع والرد.



وكانت محكمة القضاء الإدارى بجميع المحافظات أصدرت عددًا من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين قبول أوراقهم، أو بعودة مرشحين مستبعدين ولم تقبل أوراقهم.