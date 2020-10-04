مجلس الدولة يصدر أحكاما نهائية باته في الطعون الانتخابية

مجلس الدولة يصدر أحكاما نهائية باته في الطعون الانتخابية
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:08 ص
هدير حمزة
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، عددًا من الأحكام في الطعون على أحكام صادرة من محكمة الدرجة الأولى بالقضاء الإداري، لتكون بذلك أحكاما نهائيه باته غير جائز الطعن عليها، وسيتم إرسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الكشوف النهائيه.
وتضمنت الأحكام رفض ١٣٤ طعنا على الأحكام الصادرة، وتأييد حكم أول درجة، فيما أحالت المحكمة ١٨ طعنا إلى محكمة الموضوع للنظر في موضوعها وإصدار حكم، وقررت المحكمة تأجيل ١٢ طعنا لجلسة اليوم الأحد للاطلاع والرد.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بجميع المحافظات أصدرت عددًا من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين قبول أوراقهم، أو بعودة مرشحين مستبعدين ولم تقبل أوراقهم.