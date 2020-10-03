مساعد وزير الرياضة يستقبل ميار شريف بمطار القاهرة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي
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أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده دكتور عمرو الحداد لاستقبال ميار شريف بطلة مصر في التنس وفتاة مصر الذهبية، فور وصولها مطار القاهرة الدولى قادمة من إسبانيا، بعد تحقيق انجازا تاريخياً للتنس المصري في بطولة رولان جروس أحد البطولات العظمي في التنس، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس برئاسة اسماعيل الشافعي، والدكتور احمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم والمؤازرة لأبطال مصر الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا، ويقدمون اداءً مشرفاً فى مختلف المنافسات والمحافل الدولية.

ونجحت ميار شريف في حفر أسمها بالذهب فى عالم التنس بعد تحقيقها انجاز تاريخي، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصري تصل إلى الدور الرئيسي من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة ، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية، بلاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الـ 172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التى قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم فى الدور الأول من بطولة رولان جاروس.

وخسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف بنتيجة 2-1 ضد كارولينا في المجموعات لكنها قاتلت وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميا، وضع ميار في مستوي ومصاف النجمات العالمية في اللعبة، وضمن لها لقب "فتاة التنس الذهبية"، وحب الشعب المصري.

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وزير الرياضة ميار الشريف رولان جاوس

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