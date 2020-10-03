عائلة محمد صلاح ترد على أنباء إصابته بفيروس كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:50 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي
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أعلنت أسرة النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن سلبية مسحة اللاعب الخاصة بفيروس كورونا وأنه بصحة جيدة.

وتداول مشجعي ليفربول تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تقول بأن محمد صلاح نجم الريدز أصيب بفيروس كورونا بعدما جاء الاختبار للكشف عن الفيروس إيجابيًا، والآن صلاح يعزل نفسه في مدينة ميلوود الرياضية في انتظار الفحص الثاني.

وأكد عبدالعزيز البمبي، خال محمد صلاح، أن اللاعب أتصل باسرته وطمأنهم علي نتيجة فحص العينات الخاصه به.

وأشار أن صلاح أكد أنه بصحة جيدة، وأن نتيجة العينة جاءت سلبية وعدم إصابته بالفيروس.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

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