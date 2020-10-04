خبير تخطيط عن التضارب بشأن تخفيضات التصالح: المتضرر يشتكي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:56 ص
سيف الدين فرج
سيف الدين فرج
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، إن المواطن المقدم على التصالح في مخالفات البناء إذا وجد تعارض فيما يقوله الموظف؛ وما أعلنه وزير الإسكان من تخفيض عليه التقدم بشكوى إلى بوابة الشكاوى الحكومية.

وأضاف "فرج"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أنه طالما قرار التخفيض إذا لم يصل إلى الموظف فهنا خطأ إداري، مضيفًا: "على المواطن الشكوى".

وأشار خبير التخطيط العمراني، إلى أن من حق المحافظ ورئيس الجهاز أن يضع تخفيضات لعملية التصالح بعد التقييم، مؤكدًا أن هذه التخفيضات تسمى تخفيضات سياسية وهو ما لا تمس عملية التقييم التي أجريت في السابق.

هذا، وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد الفترة الزمنية الخاصة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودى بدلا من نظام الممارسة إلى نهاية أكتوبر، لإتاحة الفرصة أمام الوحدات السكنية التي تصالحت في مخلفات البناء لتوصيل التيار لهم بطريقة أمنه.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتحت منذ يوليو الماضي منصة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات التحويل إلى العداد الكودي للوحدات السكانية التي تستخدم نظام الممارسة، وهو ما سيوفر للمواطنين أحتساب معدلات استهلاكهم بطريقة عادلة، ودخول التيار الكهربائي لمنازلهم بطريقة أمنه، وتوفير خدمة طلب أعطال الكهرباء عند انقطاع التيار أو وجود مشكلات فنية في التوصيلات.

وأوضحت الوزارة، أن مد تلقي طلبات التحويل إلى العداد الكودي يأتي تيسيرا على المواطنين بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات والحصول على العداد الكودي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه بالرغم من مد فترة تلقي طلبات التحول إلى العداد الكودي، إلا أن شركات توزيع الكهرباء ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها منصة التحويل إلى العداد الكودي نحو 750 ألف طلب بعدد 1.8 مليون وحدة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن لتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء مدة فترة تلقي طلبات التصالح إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، مع وجود خفض في قيمة المصالحات وتسهيلات لسدادها.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟