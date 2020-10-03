لاعب جديد يظهر لأول مرة في حسابات زيدان





ضم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لاعبا جديدا لأول مرة إلى قائمة مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني.





واستدعى زيدان، اللاعب الشاب فيكتور تشوست، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، وذلك لاستكمال قائمة مكونة من 20 لاعبا، في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق الملكي بسب الإصابات، مثل داني كارفاخال، ألفارو أودريوزولا، إيدر ميليتاو، توني كروس، إيدن هازارد وماريانو دياز.





يذكر أن فيكتور تشوست (20 عاما) قاد فريق "كاستيا" إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الأولى في تاريخ ريال مدريد، خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أحد العناصر الأساسية في الخط الدفاعي لكتيبة راؤول غونزاليس، وكان أحد عناصر منتخب إسبانيا تحت 19 سنة التي توجت بلقب بطل النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أوروبا 2019.





وانضم تشوست إلى ريال مدريد في عام 2012 قادما من فالنسيا، وظل يتدرج في صفوف الفئات الشبابية إلى أن استدعاه زين الدين زيدان اليوم لمباراة مضيفه ليفانتي، وقد يلعب غدا إلى جانب قدوته سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي وصخرة دفاعه.



