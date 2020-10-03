الأهلي يفقد نجمه أمام المقاولون العرب بالدوري

يغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة.





ويعاني وحيد من الإصابة في العضلة الضامة والتي بسببها تغيب اللاعب عن مران الفريق الأحمر الجماعي عقب مباراة الترسانة في كأس مصر.





ولم يتمكن وحيد من استكمال اللقاء الماضي أمام الترسانة بسبب الإصابة حيث خرج بين شوطي المباراة وحل زميله محمد هاني بديلًا له.





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



