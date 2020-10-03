ريال بيتيس يقهر فالنسيا ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
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حقق ريال بيتيس فوزًا غاليًا على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واقتسم فريقا ريال سوسيداد وفياريال مركز الوصيف بعد فوز الأول على ضيفه خيتافي 3 /صفر وتعادل فياريال سلبيا مع مضيفه اتلتيكو مدريد.

وفي مباريات أخرى حقق إيبار الانتصار الأول له بتغلبه على مضيفه بلد الوليد 2 / 1 فيما تعادل التشي مع هويسكا سلبيا.

وعلى ملعب ميستايا، تقدم سيرخيو كاناليس بهدف لبيتيس في الدقيقة 19 ثم أضاف كريستيان تييو الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ورفع بيتيس رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد وفياريال مقابل خمس نقاط لاتلتيكو في المركز العاشر وسبع نقاط لخيتافي في المركز الخامس وسبع نقاط لبلنسية في المركز السادس.

وعلى ملعب انويتا، تقدم ميكيل اويارزابال بهدف لسوسيداد من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ثم أضاف ميكيل مورينو وكريستيان بورتوجيز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 79 و81.

وعلى ملعب نيوفو جوسي زورييلا، افتتح ايستسبان بورجوس التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم أدرك طوني فيلا سواريز التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37 .

وأهدر سيرجيو جوارديولا نافارو فرصة التسجيل لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 48 .

وتلقى إيبار صدمة عندما طرد لاعبه بابا كولي ديوب في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق تمسك بالفوز وحسم المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة بهدف أحرزه كيفن رودريجيز.

ورفع إيبار رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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