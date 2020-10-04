أبو الغيط: حالة وحيدة تجعلنا نتعاون مع إسرائيل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عندما كان وزيرًا للخارجية تحدث لرئيس وزراء الإسرائيلي أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حدود الدولتين.





وتابع "أبوالغيط" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن إسرائيل مستمرة على مدى 27 عاما في الكذب





وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أنه حال غيرت إسرائيل نهجها واعترفت بحقوق الفلسطينين سوف نتعاون معهم.





هذا، ويقدم الإعلامي أحمد موسي حلقة خاصة من برنامجه "علي مسئوليتي" باستضافته السفير أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.





ويرد "أبو الغيط" عن سؤال لماذا يتم استهداف الدولة المصرية والرئيس لإحداث الفوضي؟، وما هو الاسم الذي استخدم للتحدث بالشفرة مع الرئيس السادات في حرب أكتوبر 73؟.





ويجيب على الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها: هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟





ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟



