أبو الغيط: حالة وحيدة تجعلنا نتعاون مع إسرائيل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
إحمد أبوالغيط
إحمد أبوالغيط
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عندما كان وزيرًا للخارجية تحدث لرئيس وزراء الإسرائيلي أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حدود الدولتين.

وتابع "أبوالغيط" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن إسرائيل مستمرة على مدى 27 عاما في الكذب

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أنه حال غيرت إسرائيل نهجها واعترفت بحقوق الفلسطينين سوف نتعاون معهم.

هذا، ويقدم الإعلامي أحمد موسي حلقة خاصة من برنامجه "علي مسئوليتي" باستضافته السفير أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويرد "أبو الغيط" عن سؤال لماذا يتم استهداف الدولة المصرية والرئيس لإحداث الفوضي؟، وما هو الاسم الذي استخدم للتحدث بالشفرة مع الرئيس السادات في حرب أكتوبر 73؟.

ويجيب على الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها: هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟

ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟

ويكشف "أبوالغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الإعلامي احمد موسى اسرائيل ابو الغيط

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يضع "فتحي" في مركز جديد أمام المقاولون

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفقد نجمه أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ ساعة و 10 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 7 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ حوالي 4 ساعات

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:04 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟