إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم "الصندوق الأسود"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلقت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي تقوم ببطولته منى زكي، محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.

كما يبدو من الإعلان التشويقي، نرى منى زكي وقد انقلب يوم ذكرى مولدها لكابوس مرعب بعد تعرضها لهجوم مسلح من لصوص وتورطها في مطاردات عنيفة معهم. 

وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.
الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions

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