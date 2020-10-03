تقارير إنجليزية: اطمئنوا.. محمد صلاح بخير









انتشرت شائعات عديدة خلال الساعات الماضية، حول إصابة النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا.





وكان النادي الإنجليزي قد أعلن إصابة المهاجم السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا، بعد أيام من إصابة لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا.





وقام أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بنشر تغريدة تفيد بإيجابية عينة محمد صلاح، وعزله في مدينة ميلوود الرياضية.





وحقتت التغريدة تفاعلاً كبيراً، حيث تم إعادة نشرها أكثر من 1600 مرة، والإعجاب بها أكثر من 1500 مرة، فضلاً عن عديد التعليقات.





وقالت تقارير صحفية، أن صلاح لا يعاني من أي أعراض بفيروس كورونا، وأنه يتدرب بشكل طبيعي، استعداداً لمواجهة أستون فيلا غداً في الدوري الإنجليزي الممتاز.





كما ذكرت تقارير إنجليزية، أن صلاح بخير وسيكون متواجداً أمس الأحد لمواجهة أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



