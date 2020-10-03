تقارير إنجليزية: اطمئنوا.. محمد صلاح بخير

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements


انتشرت شائعات عديدة خلال الساعات الماضية، حول إصابة النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن إصابة المهاجم السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا، بعد أيام من إصابة لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا.

وقام أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بنشر تغريدة تفيد بإيجابية عينة محمد صلاح، وعزله في مدينة ميلوود الرياضية.

وحقتت التغريدة تفاعلاً كبيراً، حيث تم إعادة نشرها أكثر من 1600 مرة، والإعجاب بها أكثر من 1500 مرة، فضلاً عن عديد التعليقات.

وقالت تقارير صحفية، أن صلاح لا يعاني من أي أعراض بفيروس كورونا، وأنه يتدرب بشكل طبيعي، استعداداً لمواجهة أستون فيلا غداً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ذكرت تقارير إنجليزية، أن صلاح بخير وسيكون متواجداً أمس الأحد لمواجهة أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ ساعة و نصف

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تستعد لأعلان أسعار البنزين الجديدة خلال أكتوبر .. تعرف على التوقعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ ساعة

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ 34 دقيقة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

11:01 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

10:01 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟