بسبب الترمادول.. "الإدارية العليا" ترفض طعن مرشح لمجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من سيد درويش حسانين سطوحي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة إمبابة، والذي أقامه للطعن علي ستبعاده من سباق انتخابات مجلس النواب، بسبب تعاطيه لمخدر الترمادول.









وحمل الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٧ ق، وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوي المقامة من المرشح والتي طالب فيها برفض إستبعادة بسبب ثبوت تعاطية مخدر الترمادول والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.





وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ وذلك بدائرة إمبابة.





وقد قررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا الى ثبوت ايجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر "الترمادول".





وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعى جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات، إلا أن ذات التقرير قد انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين اجراء التحليل الأول (الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدر، وبين التحليل الثاني المشار اليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.



