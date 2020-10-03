رحيل توديبو يمهد الطريق لصفقة برشلونة المرتقبة









كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي الشاب جان كلير توديبو نجم دفاع برشلونة الإسباني بات قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.





وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن فولهام الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ 18 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رحيل توديبو إلى فولهام سيكون مفتاح صفقة برشلونة الجديدة بالتعاقد مع الإسباني إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن توديبو لحتى الآن متردد في قبول عرض فولهام لأنه لا يرغب في تكرار التجربة غير الناجحة مع شالكة ويُريد دراسة خطوته المقبلة بشكل جيد.



