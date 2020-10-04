ماجدة زكي تتعرض لصدمة كبير..تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "قوت القلوب"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت الحلقة الـ21 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" والذماع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء من السبت إلى الأربعاء.

ظهرت عزة ابنة قوت وهي ماجدة زكي، وتحدثت مع والدتها، وتعجبت قوت من القساورة التي أصبحت عليها ابنتها ودخلت في صدمة كبيرة عقب ذلك، واحتفل جابر طاحون بزواج ابنته واحتفل خالد بزواجه من جنة ولكن بحضور عدد قليل من الناس.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى

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