أبو الغيط يكشف عن الحل السحري لوقف التنمر "الإيراني - التركي" على العرب

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الوحدة العربية والعمل العربي المشترك الحل لوقف التنمر التركي والإيراني.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، لا بد من وجود مجموعة من 6 دول عربية تكون نواة لتحمل المسئولية في مواجهة الأطماع التركية الإيرانية.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية لها من الأهمية الاستراتيجية الكبرى لما تملكه من مخزون من النفط والغاز



وأردف أنه ما كان لإيران أن تظهر بهذا الأسلوب إلا بعد ضعف واهتزاز الدول العربية، لهذا لا بد من إعادة صياغة الوضع العربي



واستطرد أبو الغيط، أن أخطاء الجمهوريات الموروثة التي تمت في سوريا وكان هناك إعدادات لها في العراق واليمن خلفت توترات داخلية أدت إلى ما رأيناه في المنطقة العربية.



ويقدم الإعلامي أحمد موسي حلقة خاصة من برنامجه "علي مسئوليتي" باستضافته السفير أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



ويرد "أبوالغيط" عن: لماذا يتم استهداف الدولة المصرية والرئيس لإحداث الفوضي؟، وما هو الاسم الذي استخدم للتحدث بالشفرة مع الرئيس السادات في حرب أكتوبر 73؟، ويجيب على الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها: هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة أمينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية إلى إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟





كما يتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أوراق القوة والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الإيرانية؟، وهل ليبيا علي أعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟ ويكشف عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من آمال وأوجاع للعالم العربي.

