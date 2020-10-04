خبير: "سيناء اتروت بالدماء عشان نقدر نعيش في أمان"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:53 ص
إبراهيم الشواربي
إبراهيم الشواربي
كـسـاب أحـمـد
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عقب إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير العدل وبعض العاملين في الوزارة، قائلًا: "السيسي مهتم بشكل خاص بالقضاء، لأن هذه المؤسسة هي المعنية بتحقيق العدالة بين المواطنين".

وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت: "كل ما كان العدل منضبط، والحركة القضائية، فهذا دليل على أن مصر دولة حقيقية لها منظومة ثابتة تحقق العدالة بين جميع المواطنين دون أي تفرقة".

ولفت إلى أن الكثير من المصريين احتفلوا في الميادين والشوارع المختلفة بذكرى نصر أكتوبر المجيدة التي نجحنا فيها بإعادة سيناء من الاحتلال، معقبًا: "سيناء اتروت بدماء المصريين عشان نقدر نعيش في أمان".

ولفت إلى أن الشرطة المصرية والقوات المسلحة تقدم أرواحها للحفاظ على أمن الشعب المصري، وهذا الامر مقدر من الشعب المصري.

هذا، وأعلنت الحكومة رسميًا موعد إجازة 6 أكتوبر لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص وفق نظام الإجازات الجديد.

ومن المقرر أن توافق إجازة 6 أكتوبر هذا العام 2020 يوم الثلاثاء المقبل، وكان رئيس الوزراء قد أصدر في سابق، بترحيل أي إجازة تأتي في وسط الأسبوع إلى آخره، وذلك لمنح الموظفين العاملين بالدولة أيام إجازات متتالية لقضاء فرصة أكبر مع أسرهم.

موعد إجازة 6 أكتوبر لجميع موظفي الدولة وفق نظام الإجازات الجديد
وبناءً على ذلك فإنه سوف يكون هناك الخميس والجمعة والسبت القادمين إجازة متصلة لجميع الموظفين العاملين بالدولة، وذلك باعتبار السبت إجازة رسمية في أغلب المصالح الحكومية.

هذا وقد حدد رئيس الوزراء الخميس القادم إجازة 6 أكتوبر بدلًا من الثلاثاء وفق نظام لإجازات الجديد، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر 1973.

على أن تشمل الإجازة جميع المصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية والقطاع الخاص.

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