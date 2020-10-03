سلبية مسحات الترسانة والفريق يغادر للإسماعيلية لمواجهة القناة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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أعلن الجهاز الطبي لفريق الترسانة سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبين، استعدادا لمواجهة القناة، عصر الاثنين في القسم الثاني.

وأجرى لاعبو الترسانة مسحة طبية، للاكتشاف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويخرج الترسانة لملاقاة فريق القناة، في الثالثة من عصر الاثنين على ملعب القناة، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر القسم الثاني.

على جانب أخر، سيغادر الشواكيش الأحد للإسماعيلية بعد التدريبات مباشرا، للمبيت هناك لمواجهة القناة عصر الاثنين

يُذكر أنه تقرر إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة من بطولة الدوري بـ48 ساعة لكافة العناصر المشاركة بهدف ضمان سلامة الجميع.

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