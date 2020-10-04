الباز: نزول المصريون لدعم الدولة كشف عورة الإخوان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
Advertisements
أكد الإعلامي محمد الباز، أن نزول المصريين بالأمس كان ضروريًا، داعيًا لنزول المصريين في أي وقت يكون فيه استهداف للدولة تحت أي دعاوى تخريبية من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، السبت: "نزول المصريين بهذه الحشود كشف عورة الإخوان، وكان صادم وله أثر مزلزل على بعض الشخصيات الإخوانية أمثال أيمن نور".

وأضاف: "أيمن نور هو أحد جنرالات التحريض الأساسي على الدولة المصرية، كونه مالك قناة الشرق وله أذرع كبيرة في قناة مكملين ولاتصاله المباشر بالدولة القطرية".

وفي ذات السياق واصل هجومه على المقاول الهارب محمد علي، مضيفًا: "اراجوز يتم استخدامه لنشر الفوضى في البلد، وهو احترف الكذب على المصريين وخداعهم".

وفي تعليق على استغاثة محمد علي بأردوغان تساءل الباز "كيف له وأمثاله أن ينظر في المرآة؟، مستطردًا " ده شخص منحط وحقير اختبار لنفسه أن يقف هذا الموقف الذليل".

وفي ذات السياق نفى علي عبد الخالق، والد المقاول الهارب محمد علي، إدعاءات نجله بتعرض أسرته للتهديد من المخابرات المصرية في تركيا، مؤكدًا أن أسرته بخير ولا صحة لأكاذيبه بشأن تعرضهم لتهديدات.

وقال "عبد الخالق": "محمد مريض شهرة ونشره فيديو لطلب الاستغاثة من أردوغان فيلم جديد، وما يقوم به الآن هو محاولة لاستغلال زوجته وأولاده الذي تركهم في تركيا".

وأضاف "عندما اعترضت زوجته على ما يقوم به، قام بطلاقها وتزوج من سورية ورماهم في إسبانيا، وبعدها ذهبوا إلى تركيا، يعيشون في بيت غير آدمي يناموا على كنب بعدما تركهم ورماهم في الشارع، ويتاجر بهم حاليًا من أجل الشهرة والتحريض على الدولة المصرية".

وتابع "محمد متغيب عن الوعي وإنسان فاشل ومضلل وما يذكره أكاذيب عن أسرته في تركيا، وهو مضلل وماشي مع الموجة ومأجور من الدول المعادية"، موجها التحية على الشعب المصري لوقوفه بجوار دولته ومواجهة أكاذيبه.

أخبار تهمك

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الأهلي يفقد نجمه أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يضع "فتحي" في مركز جديد أمام المقاولون

منذ ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 22 ساعة

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل محمد عواد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:04 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟