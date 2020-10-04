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أكد الإعلامي محمد الباز، أن نزول المصريين بالأمس كان ضروريًا، داعيًا لنزول المصريين في أي وقت يكون فيه استهداف للدولة تحت أي دعاوى تخريبية من جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، السبت: "نزول المصريين بهذه الحشود كشف عورة الإخوان، وكان صادم وله أثر مزلزل على بعض الشخصيات الإخوانية أمثال أيمن نور".



وأضاف: "أيمن نور هو أحد جنرالات التحريض الأساسي على الدولة المصرية، كونه مالك قناة الشرق وله أذرع كبيرة في قناة مكملين ولاتصاله المباشر بالدولة القطرية".



وفي ذات السياق واصل هجومه على المقاول الهارب محمد علي، مضيفًا: "اراجوز يتم استخدامه لنشر الفوضى في البلد، وهو احترف الكذب على المصريين وخداعهم".



وفي تعليق على استغاثة محمد علي بأردوغان تساءل الباز "كيف له وأمثاله أن ينظر في المرآة؟، مستطردًا " ده شخص منحط وحقير اختبار لنفسه أن يقف هذا الموقف الذليل".



وفي ذات السياق نفى علي عبد الخالق، والد المقاول الهارب محمد علي، إدعاءات نجله بتعرض أسرته للتهديد من المخابرات المصرية في تركيا، مؤكدًا أن أسرته بخير ولا صحة لأكاذيبه بشأن تعرضهم لتهديدات.



وقال "عبد الخالق": "محمد مريض شهرة ونشره فيديو لطلب الاستغاثة من أردوغان فيلم جديد، وما يقوم به الآن هو محاولة لاستغلال زوجته وأولاده الذي تركهم في تركيا".



وأضاف "عندما اعترضت زوجته على ما يقوم به، قام بطلاقها وتزوج من سورية ورماهم في إسبانيا، وبعدها ذهبوا إلى تركيا، يعيشون في بيت غير آدمي يناموا على كنب بعدما تركهم ورماهم في الشارع، ويتاجر بهم حاليًا من أجل الشهرة والتحريض على الدولة المصرية".



وتابع "محمد متغيب عن الوعي وإنسان فاشل ومضلل وما يذكره أكاذيب عن أسرته في تركيا، وهو مضلل وماشي مع الموجة ومأجور من الدول المعادية"، موجها التحية على الشعب المصري لوقوفه بجوار دولته ومواجهة أكاذيبه.