عميد معهد القلب الأسبق: "الشيشة" سبب عودة مرض السل بمصر

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قال الدكتور شريف عبد الهادى، جراح القلب وعميد معهد القلب الأسبق، إن استخدام الشيشة له آثار سلبية ضخمة على صحة المتعاطين لها ومن يطالهم الدخان الخارج منها، موضحًا أنها تقلل نسبة الأكسجين في الدم، بسبب الفحم الذي يخرج منه أول أكسيد الكربون، وتابع:"أضرار الشيشة على الإنسان أكثر من أضرار السجائر العادية.. تعاطى حجر المعسل الواحد يوازى تدخين 20 سيجارة".



وأضاف "عبد الهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مرض "السل"، اختفى في مصر خلال الفترة الأخيرة ولكنه عاد بعد انتشار ظاهرة تدخين "الشيشة"،وتابع:" الشيشة تسبب سرطانات وأمراض قاتلة بالإضافة إلى أنها تنقل الكثير من الفيروسات ومنها فيروس كورون



هذا وكشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أمس الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات.



وتواصل المركز الإعلامي مع مجلس الوزارء، الذي نفي تلك الأنباء، مُشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرا لنقل العدوى.



وأشار المجلس إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

