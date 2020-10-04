عميد معهد القلب الأسبق: "الشيشة" سبب عودة مرض السل بمصر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور شريف عبد الهادى، جراح القلب وعميد معهد القلب الأسبق، إن استخدام الشيشة له آثار سلبية ضخمة على صحة المتعاطين لها ومن يطالهم الدخان الخارج منها، موضحًا أنها تقلل نسبة الأكسجين في الدم، بسبب الفحم الذي يخرج منه أول أكسيد الكربون، وتابع:"أضرار الشيشة على الإنسان أكثر من أضرار السجائر العادية.. تعاطى حجر المعسل الواحد يوازى تدخين 20 سيجارة".

وأضاف "عبد الهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مرض "السل"، اختفى في مصر خلال الفترة الأخيرة ولكنه عاد بعد انتشار ظاهرة تدخين "الشيشة"،وتابع:" الشيشة تسبب سرطانات وأمراض قاتلة بالإضافة إلى أنها تنقل الكثير من الفيروسات ومنها فيروس كورون

هذا وكشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أمس الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات.

وتواصل المركز الإعلامي مع مجلس الوزارء، الذي نفي تلك الأنباء، مُشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرا لنقل العدوى.

وأشار المجلس إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لفجر بوابة الفجر الشيشة

أخبار تهمك

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ أقل من ساعة

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 9 ساعات

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

04:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟