حكاية فرقة أم كلثوم.. الموسيقار محمد القصبجي الملقب بـ"سيد عازفي العود"

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كان لصعود أم كلثوم على خشبة المسرح شعور خاص، يجعل مستمعيها في حالة هيام موسيقي، قادر على فصلهم عن الواقع.



هي الحالة التي أطلق عليها محبو الست اسم "السلطنة"، التي طالما ارتبطت بها، في إشارة إلى الراحة النفسية التي كا

ن صوت أم كلثوم يصيبهم بها.



سحر أم كلثوم، لم يصب الجمهور وحسب، وإنما أعضاء فرقتها الموسيقية أيضًا، والذين كانوا لا يستطيعون مقاومته، وسرعان ما ينسجمون معه، لدرجة ينسون معها قراءة النوتة الموسيقية، ليبدو عزفهم تلقائيًا من دون قيود.



نجاح أم كلثوم، وسحرها وقف خلفه عناصر عدة لا يمكن إغفالها، ومن بينها، مجموعة الملحنين والعازفين الذين نالوا من الشهرة قسطًا قليلًا، أبرزهم محمد القصبجي.



الموسيقار محمد القصبجي، والذي يلقب بسيد عازفي العود، من بين هؤلاء، فهو لم يكن مجرد ملحن أو عازف للعود خلف أم كلثوم، بل كان قائدًا وملهمًا لها وللفرقة، ويحسب له الفضل على أم كلثوم، في براعتها في الغناء بالفصحى والعامية، وتطوير المقامات الغنائية والألحان.



"القصبجي" من مواليد 15 أبريل 1892 بالقاهرة نشأ في عائلة موسيقية حيث كان والده أحمد القصبجي العازف المبدع، وكان حلبي الأصل والمنشأ، ومدرسًا لآلة العود وملحنًا لعدة فنانين.



نما لدى "القصبجي" حب للموسيقى منذ صغره وتعلق بها، ولكنه لم يحد عن طريق العلم فالتحق بالكتاب وحفظ القرآن الكريم وانتقل إلى الأزهر الشريف حيث درس اللغة العربية والمنطق والفقه والتوحيد، ثم التحق بعد ذلك بدار المعلمين التي تخرج فيها معلمًا.



كان على القصبجي أن يلتحق بالسلك التعليمي ووالده أراد له احتراف العمل الديني ولكن عشقه للموسيقى لم يبرد في صدره، فاشتغل بعد تخرجه في مجال التعليم ولكنه لم ينقطع عن الموسيقى.



تمكن من إتقان أصول العزف والتلحين وساعدت ثقافته العامة في خوض غمار هذا المجال باقتدار وبدأ يعمل في مجال فن، ثم ترك مهنة التدريس وتفرغ تمامًا للعمل الفني.



انت أول أغنية له من نظمه وتلحينه ومطلعها "ما ليش مليك في القلب غيرك" وتم تسجيل هذه الأغنية بصوت المطرب زكي مراد والد الفنانة ليلى مراد، وكان أحد مشاهير المطربين في ذلك الوقت، وهنا بدأت رحلة القصبجي الاحترافية في عالم الفن.



قدم الموسيقار محمد القصبجى أعمالًا سابقة لعصرها في الأسلوب والتكنيك، وأضاف للموسيقى الشرقية ألوانًا من الإيقاعات الجديدة والألحان سريعة الحركة والجمل اللحنية المنضبطة البعيدة عن الارتجال، والتي تتطلب عازفين مهرة على دراية بأسرار العلوم الموسيقية.



في عام 1920 اتجه القصبجي اتجاهًا آخر في تلحين الطقاطيق، والتي كتبها الشيخ يونس منها طقطوقة "بعد العشا" وطقطوقة "شال الحمام حط الحمام".



وفي 1923 استمع محمد القصبجي إلي السيدة أم كلثوم وكانت تنشد قصائد في مدح الرسول وأعجب بصوتها ولحن لها أول أغنية وفي عام 1924 وهي "قال إيه حلف ما يكلمنيش" وظل من ذلك اليوم يعاونها ويلحن لها حتي عام 1947 وفي الوقت نفسه عمل عازفًا للعود في فرقتها إلي آخر يوم في حياته.



كما ينسب إليه فضل التجديد في المونولوج الغنائي بداية من "إن كنت أسامح وأنسى الآسية" إلى "رق الحبيب" غناء كوكب الشرق أم كلثوم.



قدم القصبجي ألحانًا عديدةً للسينما وكان من أكثر الملحنين إنتاجا طوال 50 عامًا، وقدم للمسرح الغنائي الكثير، فقد قدم لمنيرة المهدية عدة مسرحيات، من بينها: "المظلومة، كيد النسا، حياة النفوس، حرم المفتش".



كما قدم لنجيب الريحاني ثلاثة ألحان في أوبريت "نجمة الصباح".



لحن أيضًا الفصل الأول من "أوبرا عايدة" الذي غنته أم كلثوم في فيلمها عايدة في أوائل الأربعينات، كان محمد القصبجي يتطور ولكن في إطار المحافظة علي النغمة الشرقية الأصيلة.



تتلمذ علي يديه في العزف على العود الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان فريد الأطرش، رياض السنباطي.



بعد وفاة الشيخ أبو العلا محمد، أستاذ أم كلثوم وملحنها الأول، بات دور القصبجي واضحا ومؤثرا في مسيرة سومة، فكانت البداية الحقيقية لها كمغنية محترفة مع الملحن المجدد القصبجي والذي أخرج أم كلثوم من العقال والعباءة والبطانة الموسيقية القديمة إلى سومة بشكلها المعاصر وسط فرقة القصبجي الموسيقية الخاصة، والتي كونها عام 1927 لتضم أول تخت مصاحب لأم كلثوم جمع أهم وأمهر عازفي الموسيقى في تلك الفترة مع بعض الآلات الموسيقية الغربية.



صار القصبجي الملحن الأول لسومة وقائد فرقتها الموسيقية، وقدمت معه العديد من الألحان منها “إن كنت أسامح وأنسى الآسية” التي قفزت بسومة لقمة الغناء، وحققت الأسطوانة حينها أعلى المبيعات واقترن اسم أم كلثوم والقصبجي حتى وصلا إلى القمة معا بأروع ما لحن الأخير رق الحبيب.



كان الشرط الأول لدخول فرقة أم كلثوم أن يكون العازف قادرًا على قراءة النوتة، رغم عدم استخدام الفرقة النوت الموسيقية، والثاني أن يكون موهوبًا وماهرًا جدًّا، لأن العزف سيكون دون نوتة.



لن ترى حفلة لأم كلثوم وأمام الفرقة نوتة موسيقية، كانت الست تتبع فكرة أن يتشرب العازفون اللحن من الملحن ومن البروفات العديدة، وترك مساحة من التحرك ولو قليلة للفرقة.



هذا النجاح الفني الهائل واكبه حب كبير من طرف القصبجي تحدث عنه معاصروه، ولكن لم تبادله سومه هذا الحب، وظل قصب يلعب دور كبير في حياة أم كلثوم الفنية، على الرغم أن تلك العلاقة الإنسانية والفنية الرائعة لم تخلُ من بعض الخلافات منها:



تعاون القصبجي مع أسمهان وليلى مراد أثار غيرة سومة الفنية والتي تعودت أن تكون هي الصوت الذي يغني ألحانه، رغم أن أم كلثوم بدأت في منتصف الثلاثينات تتعاون مع الملحن الشاب حينها رياض السنباطي، أحد تلاميذ القصبجي.



وجاء الخلاف الثاني بين سومة وقصب بعد فيلم “عايدة” عام 1942، وقدمت فيه سومة أوبرا “عايدة” من تلحين القصبجي والسنباطي، ولكن الفيلم فشل جماهيريا، كان سببا في ابتعاد كوكب الشرق عن ملحنها الأول في تلك الفترة حيت اعتبرته مسئولا عن هذا الفشل السينمائي الذي لم تعتده سومة، والتي كانت أفلامها تحقق نجاحا جماهيريًا.



لم تتعاون أم كلثوم مع القصبجي في فيلمها اللاحق “سلامة”، بينما قدم لها لحنين فقط في آخر أفلامها، ودخلت العلاقة بين سومة وقصب في فتور، وظلت كوكب الشرق ترفض ألحان القصبجي بعد ذلك حتى توقف هو عن التلحين، وارتضى بدور عازف العود، ورغم ذلك ظلت تتحدث أم كلثوم عن قيمة القصبجي وتجديده الموسيقي حتى بعد وفاته في آخر حوار إذاعي لها، فقالت إن كل من ينتمي لعالم الموسيقى يقدر قيمة القصبجي.



وقفت عن الغناء له بعد تسع وستين أغنية، كان آخرها أغاني فيلم "فاطمة" عام 1948.



ترك القصبجي مكانه لجيل من شباب الملحنين من السنباطي لبليغ حمدي، ولكنه لم يبرح مرافقة الست، ليعود لذكريات صباه، حاملًا عوده، ليعزف ألحان أجيال من الملحنين تعلمت علي يديه، واستقت من ألحانه.



في يوم 26 مارس 1966 رحل فجأة الموسيقار محمد القصبجي وترك هذا العالم في هدوء، بعد أن هجر التلحين لأكثر من عشرين عاما، وارتضى أن يكون فقط عازفا للعود وراء الست أم كلثوم، التي ظل حبيس عشقها الفني والإنساني لسنوات طويلة.



في مساء 7 إبريل 1966، افتتح الستار وسط ترحيب الجمهور وهتافاته "عظمة يا ست"، وظهرت أم كلثوم جالسة على كرسي وسط الفرقة الموسيقية، على غير عادتها، فقد كان كرسيها يتقدم الفرقة بسنتيمترات قليلة، ثم وقفت سومة لتشدو لأول مرة برائعة “الأطلال، ليظل هذا الكرسي فارغا في قلب الفرقة الموسيقية، وظل هذا الكرسي فارغا لسنوات حتى رحيل كوكب الشرق، فلا أحد يمكن أن يجلس في مكان احتله يوما ذلك الرجل نحيل الجسد دافئ القلب عاشق الموسيقى محمد القصبجي.



"قصب" كما كانت تناديه أم كلثوم، علينا أن نعترف أن محمد القصبجي لم يكن فقط ملحنًا مهمًا، بل هو واحدًا من السبعة الكبار في تاريخ موسيقانا المعاصرة كما وصفه فيكتور سحاب، في كتابه "السبعة الكبار في الموسيقى العربية".









