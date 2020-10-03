عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

رد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بخصوص إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورًا له من احدي جلسات التصوير خلال إعلانه عن احد المنتجات التجارية لإحدى شركات الهواتف، ويظهر خلالها وهو يضحك، لينفي بشكل غير مباشر أنباء إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي انتشرت خلال الساعات الماضية.





وكان حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وهو ما نفاه اللاعب تمامًا.





يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي أعلن في وقت سابق إصابة لاعبه السنغالي ساديو ماني، وتياجو ألكانتارا بفيروس كورونا المستجد وخضوعهما للعزل المنزلي والرعاية الصحية للتعافي من المرض.





ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.



