أحمد أبوالغيط: أطالب بتعديل ميثاق الجامعة العربية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
داليا الحسين
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن إيران وتركيا تقولان إن الجامعة العربية جهازا عفنا، ولا بد أن ينتهي، أما عن إسرائيل فحدث ولا حرج.

وتساءل "أبوالغيط"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: هل عندما تباد جامعة العربية يستطيع العرب والأمة إعادة لم هذا الشتات؟.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك من يقول لا بد أن نحمي الجامعة العربية، وعندما يُطلب منه سداد حصصها عبر دفع اشتراكات الدول العربية في جامعة الدول العربية، ومنحها ميزانيتها المخصصة حتى يتم تمكينها، يردوا حينها أن جامعة الدول العربية تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة ميثاق.

وأشار، إلى أنه يريد تعديل ميثاق الجامعة العربية بهدف منحها سلطة التصدي لمن لا يسدد الموازنة.

ويقدم الإعلامي أحمد موسي حلقة خاصة من برنامجه "علي مسئوليتي" باستضافته السفير أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويرد "أبوالغيط" عن: لماذا يتم استهداف الدولة المصرية والرئيس لإحداث الفوضي؟، وما هو الاسم الذي استخدم للتحدث بالشفرة مع الرئيس السادات في حرب أكتوبر 73؟، ويجيب على الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها: هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة أمينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية إلى إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟

كما يتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أوراق القوة والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الإيرانية؟، وهل ليبيا علي أعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟ ويكشف عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من آمال وأوجاع للعالم العربي.

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