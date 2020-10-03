عاجل - حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا





نشر عدد كبير من مستخدمي من مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شائعة إصابة الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتداول مشجعي ليفربول تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تقول بأن محمد صلاح نجم الريدز أصيب بفيروس كورونا بعدما جاء الاختبار للكشف عن الفيروس إيجابيًا، والآن صلاح يعزل نفسه في مدينة ميلوود الرياضية في انتظار الفحص الثاني.

ونفي أحد المسؤولين بنادي ليفربول إصابة صلاح بفيروس كورونا، مؤكدًا أن كل ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفرعون المصري بوباء كورونا غير صحيح بالمرة.

يذكر أن نادي ليفربول أعلن إصابة نجمي الفريق السنغالي ساديو ماني والإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا، وأن اللاعبان يخضع حاليا للعزل الذاتي.



