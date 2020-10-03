"ثاندر" تحتل المرتبة الأخيرة في قائمة شركات الوساطة المالية بالبورصة منذ بداية العام

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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احتلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المرتبة الأخيرة في قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول في السوق الرئيسي وبورصة النيل و سوق خارج المقصورة بما يشمل السندات والصفقات خلال تعاملات الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

 

وكانت أعلنت الشركة أنها أنتهت من تسجيل عضويتها في البورصة المصرية لبدء نشاطها بعد توقف  استمر لمدة 10 سنوات، كما أنها ستوفر خدمتها بدون عمولة وبدون حد أدني مع إطلاق تطبيق إلكتروني.

 

وبلغ إجمالي قيم تداولات الشركة منذ بداية العام وحتى الآن 333 جنيه بحجم تداولات 5 ورقات مالية من خلال تنفيذ عملية واحدة.

 

واحتل المركز الأول في قائمة شركات الوساطة المالية، المجموعة المالية للسمسرة عبر تنفيذ تداولات بقيمة 61.92 مليار جنيه،  مستحوذة على حصة سوقية  نحو 14.8٪ من إجمالي تعاملات السوق المصرية.

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