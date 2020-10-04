تعليق محمد الباز عن إمكانية إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:15 ص
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
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علق الإعلامي محمد الباز، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية إصابة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم السبت: "الإصابة بكورونا مش عيب ومفيهاش أي حاجة غلط".

وأشار الباز إلى أن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن رسميًا أن مهاجمه المالي ساديو ماني قد أصيب بالفيروس التاجي، ولكنه في الوقت ذاته لم يتم تأكيد خبر إصابة صلاح أو تم نفي وفي انتظار الأخبار الرسمية من النادي الإنجليزي.

هذا، وهذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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