عمرو أديب لـ المصريين: "بلاش تتحدوا الوباء"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:16 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإصابة بفيروس كورونا أمر وارد، ولكن يجب إتخاذ الاحتياطات، معلقا: "اعمل اللي عليك واغسل إيدك.. هانت باقي شهرين أو تلاتة واللقاح يكون معانا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه اكتشفوا أن الإصابة بالكورونا قد يؤدي إلى ظهور عواقب على صحة الإنسان فيما بعد، مضيفا: "طب ليه نعمل كده، نخلي بالنا.. بلاش نتحدى الوباء".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن سيد البيت الأبيض لم يستطع مواجهة الوباء، متابعا: "لو مش لابس كمامة هتجيلك كورونا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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