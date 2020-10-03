ريال مدريد يحسم موقفه من ضم حسام عوار

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم ليون الفرنسي بعد التقارير الأخيرة التي كشفت أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معجب بالنجم الفرنسي الشاب.





وأكدت آرانتشا رودريجيز الصحفية المقربة من النادي الملكي أن ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب في الصيف الحالي ومن ضمنهم حسام عوار.





وأفادت آرانتشا رودريجيز بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع حسام عوار البالغ من العمر 22 عامًا على رأسها آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن الجانرز الأقرب للتعاقد معه.





وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في تصريحات صحفية:"التفكير في ضم حسام عوار بمثابة الحلم ولكن الآن ليس الوقت المناسب خاصة أن عوار يحظى باهتمام أندية عديدة".



