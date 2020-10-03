موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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فرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول طلباته على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وطالب موسيماني، التعاقد مع كل متجيكا ماديشا وجاستون سيرينو، ثنائي فريق صن داونز للانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريبهم بالمواسم الماضية ويعلم قدراتهم بشكل جيد، من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، والذي رحل بسبب ظروف أسرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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