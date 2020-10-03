بمناسبة انتصار أكتوبر.. جمال عبدالناصر يستعيد ذكريات مسلسل "الصبار"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أستعاد الفنان جمال عبدالناصر ذكريات مسلسل "الصبار" ، وذلك بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر.

ونشر جمال عبدالناصر صورة له من المسلسل وعلق قائلاً :" بمناسبة انتصار أكتوبر المجيد من أعمالي الصول مهران من مسلسل"الصبار" إخراج يوسف شرف الدين ، يحكي عن الإستنزاف ما قبل العبور في أكتوبر 1973 والعمليات التي تمت خلف خطوط العدو وماذا فعل مهران الصعيدي الذي تطوع في الجيش وهو وحيد أبويه.

والجدير ذكره أن آخر أعمال جمال عبدالناصر حكاية "أمر شخصي" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

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