خبير تغذية: أي طعام يُعد خارج المنزل به تلوث كيميائي وبيولوجي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن أي طعام يتناول خارج المنزل به بعض صور التلوث سواء تلوث كيميائي أو بيولوجي، لافتًا إلى أن هناك تفاعل يحدث بين الغذاء والعبوات الغذائية التي يوضع فيها، خاصة أن الأكل المصري في معظمه حامضي، وهذا يزيد من سرعة التفاعل بين الغذاء والعبوات التي يوضع بها.

وتابع "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي يقدمه إيناس الليثي وأمينة مهدي، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الشخص الذي يعد الطعام لخارج المنزل، يعده لشخص لا يعرفه، وهذا يعني أنه يقوم به من أجل المال، وليس من أجل سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن هناك دراسات كثيرة أعدت حول تلوث إلغاء خارج المنزل في كافة المجتمعات وليس في مصر فقط.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لكي يقوم المواطن بإعداد طعام داخل منزله لتناوله في الخارج، وإذا دعت الضرورة لتناول الطعام خارج المنزل، فمن الممكن تناول سندوتشات الجبنة الرومي أو البيض المسلوق، لأن مثل هذه الوجبات بها أكل نوع من التدخل البشري.

وقالت الدكتور هبة رؤوف، استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن عين الجمل من المسكرات المفيدة جدًا لصحة الإنسان، خاصة أنه غني جدًا بمضادات الأكسدة، ويقلل من حدوث السرطان، ويقلل من السكر التراكمي على مدى 3 شهور بنسبة 8% للنوع الثاني.

وتابعت "رؤوف"، أن عين الجمل يساعد على الاحتفاظ بصحة خلايا المخ، خاصة لدى كبار السن، مشيرًا إلى أن المكسرات بالكامل مفيدة، وليس فقط عين الجمل.

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