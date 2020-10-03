"الفجر "يرصد كشف حساب الداخلية والمريخ قبل الجولة الـ 20 للقسم الثاني





"الفجر الرياضي " يستعرض في التقرير التالي، أرقام وإحصائيات الفريقان قبل الصدام المرتقب بينهما ..



1- أرقام الداخلية



يدخل فريق الداخلية اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن فريق سيراميكا متصدر المجموعة ، قبل 3 جوالات من ختام الدور الثاني.



خاض الداخلية، 19 جولة، تمكت من الفوز في 9 مباريات منهم 3 مباريات على ملعبه ،والتعادل في 7 مباريات ، منهم 4 تعادلات على ملعبه، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.



سجل لاعبي الداخلية 29 هدف بواقع 12 هدف على ملعبه، مقابل 17 هدف خارج ملعبه، واستقبل 15هدف، منهم 7 داخل ملعبه، مقابل 8 بالخارج.



ويبقى لفريق الداخلية مبارتان، عقب لقاء المريخ، سيحل ضيفا ثقيلا على جمهورية شبين، ثم يستضيف فريق النصر.



2-هدافي الداخلية



1- محمود طلعت 7 أهداف

2- على حسين 5 أهداف

3- إسماعيل بامبا 4 أهداف

4- عبد العزيز السيد 3 أهداف

5- أحمد تمساح 3 أهداف

6- أحمد عبد الفتاح 3 أهداف

7- سمير فكرى هدفين

8- مصطفى إبراهيم هدف

9- مصطفى عز هدف



3- أرقام المريخ



يحتل فريق المريخ المركز التاسع بقيادة أحمد العجوز برصيد 21 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 مباريات منهم 3 خارج ملعبه وفوز وحيد على ملعبه، بالجولة السابقة، وتعادل في 9 مباريات، منهم 5 مباريات على ملعبه، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات منهم 4 على ملعبه.



سجل أبناء بورسعيد، 21 هدف بواقع 11 أهداف على ملعبه، و10 أهداف خارج ملعبه، واستقبل المريخ في مرماه 26هدف، منهم 17 داخل ملعبه، مقابل 9 بالخارج.



ويبقى لفريق المريخ مبارتان حيث يستضيف فريق سيراميكا قبل أن يحل ضيفا على فريق بتروجت.



4-هدافي المريخ



1- محمود أجوجو 5 أهداف

2- عبد الله ناصر 3 أهداف

3- أحمد الجندي هدفين

4- محمد سعيد هدفين

5- أسامة كاچو هدف

6- محمود وحيد هدف

7- أحمد حمزه هدف

8- أحمد فروايله هدف

9- عمر عدلى هدف

10- محمد عبد الله جبل هدف

11- أحمد صبري هدف

12- أمين محمد هدف

13- اندرسون هدف



5- الجولة السابقة



حقق الفريقين الفوز في الجولة السابقة، بعدما تغلب الداخلية على النجوم بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد عبد الفتاح وإسماعيل بامبا،

وفاز المريخ على جمهورية شبين بهدف اندرسون.



6- نتيجة الدور الأول



حقق الداخلية الفوز برباعية مقابل هدفين، انتهى الشوط الأول بتقدم المريخ بهدفين مقابل هدف، سجلها محمد سعيد وعبد الله ناصر وسجل أحمد تمساح هدف الداخلية، وفي الشوط الثاني أضاف الداخلية 3 أهداف عن طريق عبد العزيز السيد هدفين وإسماعيل بامبا.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 36 نقطة

2- الداخلية 34 نقطة

3- بتروجت 33 نقطة

4- منتخب السويس 29 نقطة

5- النصر 29 نقطة

6- القناة 26 نقطة

7- جمهورية شبين 23 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

