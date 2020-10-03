مستشار الرئيس: "إحنا لسه عندنا كورونا.. ومخلصتش"



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أ مس الجمعة، هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، معلقا: "إحنا عندنا كورونا.. ولسه مخلصتش".وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن مصر مرت بأيام عصيبة في مواجهة فيروس كورونا، مشيدا بتعامل الدولة ومؤسساتها، والإعلام مع أزمة كورونا، مضيفا: "إحنا مش حمل نقفل الدنيا تاني".وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن هناك إجراءات بسيطة يمكن اتباعها تجنبنا الإصابة بالعدوى مثل غسل الأيدي، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى أمس.