زاهي حواس: منطقة سقارة بها ما لا يقل عن مليون تابوت ومومياء

Advertisements

أكد زاهي حواس، وزير الآثار السابق، أن سقارة بمثابة مقبرة هامة للمصريين الذين دفنوا منذ 2500 عام، مشيرًا إلى أن تعداد السكان بهذه المنطقة وصلت إلى 4 مليون نسمة.



وقال "حواس" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه يتوقع أن عدد الاكتشافات التي سيتم اكتشافها في هذه المنطقة لن تقل عن مليون تابوت ومومياء.



وأشار إلى أنه حتى الآن تم اكتشاف 30% فقط من التوابيت الموجودة في هذه المنطقة، ويتبقى 70% من باقي التوابيت، موضحًا أن أغلب هذه التوابيت عليها نقوش رائعة وهي لسيدات ورجال.



وأضاف أن هذا الكشف الأثري تم في حضور وسائل الإعلام العالمية، مستطردًا "هذا الكشف دخل في كل بيت في كل قرى العالم التي بينت أن مصر بها اكتشافات أثرية هامة".



وتابع وزير الآثار السابق "كانت لحظة لا تنسى، عندما رأينا مومياء كاملة لم يراها إنسان منذ 2500 سنة تقريبا ومازالنا نتوقع المزيد".



وفي تصريحات سابقة قال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي اليوم السبت عبارة عن عدة آبار مقسمة على عدة مستويات مليئة بتوابيت بداخلها مومياوات.



وكشف حواس أن ما كان يحدث في سقارة خلال فترة حقبة الفراعنة كان مليئًا بالورش التي تقوم بصناعة التوابيت وكان يشتريها الفراعنة ويتم نقش اسمهم عليها وعندما يموت يتم تحنيطه عبر دفع أموال مقابل ذلك وكان منذ 2500 سنة في الأسرة 26.



وأشار إلى أنه من خلال الاكتشافات التي حدثت في سقارة سيتم اكتشاف عدد كبير من المومياوات التي سوف تعطي معلومات عن الناحية الدينية في تلك الفترة من خلال النقوش الموجودة على تلك التوابيت، موضحا أن تلك المنطقة تسمى منطقة أبواب القطط بعد العثور على آلاف القطط المحنطة.



وعن أهمية تلك الاكتشافات الأثرية قال إنها تعمل على إنعاش معدلات السياحة إلى مصر بعد حديث العالم أجمع عن الكشف الآثري الذي تم الإعلان عنه اليوم.