استشاري: عملية الليزك لن تؤدي إلى رؤية أفضل من النظارة الطبية



ولفتت إلى أن المريض عليه أن يعلم بأن الليزك نوع من أنواع الجراحة، موضحة أن هناك تقنيات مختلفة في عمليات الليزك، وتحديد التقنية الخاصة بعلاج المريض، تُحدد حسب الحالة المرضية.





قالت الدكتورة نرمين بدوي، استشاري جراحة العيون، إن هناك ضرورة للتأكد من مناسبة عمليات الليزك للمريض، لافتة إلى أن هذه العملية غير مناسبة لكل شخص لديه قصر أو طول نظر، فهناك مجموعة من الفحوصات اللازمة، للتأكد من عدم حدوث أي ضرر للمريض من هذه العملية.وتابعت "بدوي" خلال حوارها ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي يقدمه إيناس الليثي وأمينة مهدي، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن البعض يتخيل أن الليزك سيكون أفضل من النضارة أو العدسة اللاصقة، وهذا غير صحيح، مشيرة إلى أن المريض لن يرى أفضل مما يشاهده بالنظارة الطبية.وقال الدكتور حازم ياسين، أستاذ أمراض وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني، خلال تصريحات إعلامية سابقة،إن هناك عادات سيئة أثناء الاستحمام في حمامات السباحة تؤثر على عين الإنسان.وقال "ياسين"،، إن البعض يقوم بالتبول في حمامات السباحة، سواء من الكبار أو الصغار، وهذا يؤدي إلى انتقال للعدوى إلى عيون الأطفال الصغار أثناء السباحة.ونصح أستاذ أمراض وجراحة العيون، الآباء والأمهات أن ينصحوا الأطفال بعدم فتح عيونهم أسفل المياه، أو يرتدوا النظارات الخاصة بذلك.