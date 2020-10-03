أحمد أبو الغيط: إدارة ترامب أعطت إسرائيل ما لا تستحق

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك بعض الأصوات تريد إلغاء جامعة الدول العربية، مردفا "لصالح من تنتهي جامعة الدول العربية، ستكون لصالح ذئاب الدول الإقليمية".



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من اللجان في الجامعة العربية مضى عليها 10 سنوات تبحث عن الميثاق، دون وجود انفراجة حتى اليوم.



واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن كبار قادة أوروبا والعالم هم من صاغوا ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه لا بد من تغيير منهجية العمل في جامعة الدول العربية من خلال إرادة حقيقية.



وتابع أن دولة الاحتلال باغية وتتحرك من خلال الزحف الهادئ، وأن إدارة ترامب ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط وأعطت إسرائيل ما لا تستحق



واستكمل: "مش مخضوض على القضية الفلسطينية ولا يُخشى على الفلسطينين لأن هناك أكبر عدد حاصل على دراسات عليا في فلسطين وأكبر معدل تعليم عال على مستوى الدول العربية مقارنة بعدد السكان، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالتنازل عن أراضيهم".

