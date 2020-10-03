لتعاطيه الترمادول.. مرشح يطعن إمام الإدارية العليا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أقام س.د، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة إمبابة، طعن قضائي إمام المحكمة الإدارية العليا، علي حكم الدرجة الأولى القاضي باستبعاده من سباق انتخابات مجلس النواب.


وحمل الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٧ ق، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوي المقامة من المرشح والتي طالب فيها برفض إستبعادة بسبب ثبوت تعاطية مخدر الترمادول والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ وذلك بدائرة إمبابة.

وقد قررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا الى ثبوت ايجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر "الترمادول".

وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعى جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات، إلا أن ذات التقرير قد انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين اجراء التحليل الأول ( الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدرا لا روح، وبين التحليل الثاني المشار اليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.

وأوضحت المحكمة، ان نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترمادول، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى اليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ بدائرة قسم امبابة قد صدر قائمة على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدها لسندها الصحيح جديرة بالرفض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.

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