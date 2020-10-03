فريق علمي بجامعة السادات يتوصل لإنتاج شتلات المحاصيل الاستوائية

وقال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إن هناك عدة لجان متابعة لمكافحة الآفات وبرامجها الإرشادية والتوصيات الفنية، وعمل أيام حقل ميدانية لرعاية جميع المساحات المنزرعة بالمحاصيل البستانية، وخاصة أشجار "المانجو" والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى.



وايضا تغيير نظام الري بالغمر الي الري الحديث بالتنقيط لتوفير كمية مياه الري المستخدمة، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالمزارعين والتواجد معهم بالحقول لحل مشاكلهم.



خلال ذلك قامت لجنة من إدارة المكافحة وإدارة البساتين وإدارة الأراضي والمياه بالمديرية بعقد ندوة حقلية إرشادية للمزارعين بناحيه نقاليفة التابعة لمركز سنورس المهندس فؤاد محمد، مدير عام إدارة المكافحة والمهندس احمد لطفي، مدير عام إدارة البساتين والمهندس عادل خليل، مدير إدارة للبساتين بالإدارة الزراعية بسنورس والمهندس عادل حنا، مسؤل مكافحة البساتين بالمديرية والمهندس ياسر لطيف، مدير عام إدارة الأراضي والمياه والدكتور حسام معبد، استشاري والمهندس عبدالتواب السيد، مدير جمعية نقاليفة، والمهندس سيد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية.



لتوضيح التوصيات والإرشادات اللازم إتباعها لمكافحة مرض العفن الهبابي والحشرات القشرية، وكيفية استعمال المبيدات بطريقة صحيحة بإستخدام مواتير الرش الأرضية، حيث تناولت الندوة التوقيت الصحيح لرش المبيدات، والمبيد المناسب وتركيزه، والتطبيق الأمثل للمعاملة، وكذلك تم عمل معايرة لآلات الرش الأرضية على الطبيعة، وتم توضيح كيفية التحكم في معدل التصرف الخارج من البشبوري للمزارعين إلى أقل حد ممكن للسيطرة على كمية المبيد الخارج من فوهة الرش، وكذلك فوائد تحويل الري بالغمر الي الري الحديث بالتنقيط.



أكد الدكتور أحمد نوير، وكيل معهد الهندسة الوراثية بجامعة السادات، أن علماء مركز زراعة الأنسجة نجحوا فى إنتاج شتلات المحاصيل الأستوائية فى مصر مثل الدراجون فورت والبلاك برى والأناناس.وقال الدكتور أحمد نوير للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن معمل أنسجة النباتات به خبرات متميزة نجحت فى إنتاج اكثر من 35 من أنسجة النباتات المختلفة منها الفراولة والموز والنباتات الاستوائية مثل الدراجون فورت والبلاك بيرى.وأوضح الدكتور نوير أن معمل أنسجة النبات يعد وحدة بحثية لها طابع خاص حيث يمكنها بيع الشتلات للمزارعين والمستثمرين بأى كمية وبأعلى جودة خاصة للقطاع الخاص.