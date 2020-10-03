أحمد أبو الغيط: ميزانية الجامعة العربية السنوية 60 مليون دولار وهناك دولًا لم تسدد منذ 20 عامًا

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المواقف.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يرغب في زيارة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن المقابلة لم تحدث بسبب جائحة كورونا



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «مطلوب من وزراء الخارجية العرب الاجتماع في لقاء ممتد يسمى «خلوة» لطرح الآراء والأفكار بشأن قضايا الأمة العربية».



وأضاف أن جائحة كورونا تحول دون إقامة هذا الاجتماع لأنه يتطلب حضور الممثليين عن 21 دولة عربية وهم قرابة 60 شخصا لأن كل وزير يحضر معه 2 مستشارين وهذا يعني تجمع 60 شخصا في قاعة واحدة وهذا صعب.



وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يحتاج إلى تمويل في الوقت الذي تشكو الجامعة العربية من نقص تمويلها بنسبة 35 %.



واستطرد أبو الغيط، أن فلسفة إنشاء الجامعة العربية تختلف عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مؤكدا أن قرارات الجامعة العربية ليست فوق الدول وقراراتها ليست فرضًا على الدول، إنما هي جهاز للتنسيق بين الدول.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا نتيجة اللقاءات التي يعقدها.



وأضاف أن هناك دولًا مضى عليها 20 عاما لم تسدد حصتها للجامعة العربية، مؤكدا أن ميزانية الجامعة العربية السنوية 60 مليون دولار وحصص بعض الدول 605 آلاف دولار سنويا ولا تسدد.

