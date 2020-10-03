مانشستر يونايتد يُغلق كبرى صفقاته الصيفية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أنهي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اتفاقه مع الشاب جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني من أجل الانتقال إلى أولد ترافورد خلال الصيف الحالي.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن النادي الإنجليزي قد اتفق مع اللاعب ووكيله على الشروط الشخصية، يتبقي فقط الإتفاق مع إدارة دورتموند على قيمة الصفقة .

وخرج اللاعب اليوم من قائمة بروسيا دورتموند الألماني في البوندسليغا أمام فرايبورغ لانتظار ما سوف تظهره الساعات المقبلة في المفاوضات بين الناديين .

وأشارت الصحيفة أن صفقة إنتقال سانشو إلي مانشستر يونايتد قد تقدر بحوالي 75 مليون يورو لمدة خمس سنوات .

يذكر أن نادي بروسيا دورتموند قد طلب الحصول على 100 مليون يورو، مما دفع العملاق الانجليزي الذي البحث عن خيارات أخري أهمها عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني.

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مانشستر يونايتد سانشو بوروسيا دورتموند

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