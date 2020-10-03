مانشستر يونايتد يُغلق كبرى صفقاته الصيفية





أنهي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اتفاقه مع الشاب جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني من أجل الانتقال إلى أولد ترافورد خلال الصيف الحالي.





ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن النادي الإنجليزي قد اتفق مع اللاعب ووكيله على الشروط الشخصية، يتبقي فقط الإتفاق مع إدارة دورتموند على قيمة الصفقة .





وخرج اللاعب اليوم من قائمة بروسيا دورتموند الألماني في البوندسليغا أمام فرايبورغ لانتظار ما سوف تظهره الساعات المقبلة في المفاوضات بين الناديين .





وأشارت الصحيفة أن صفقة إنتقال سانشو إلي مانشستر يونايتد قد تقدر بحوالي 75 مليون يورو لمدة خمس سنوات .



