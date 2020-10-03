هل حذر مستشار الرئيس من مصل الإنفلونزا؟.. "تاج الدين يجيب"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الرسالة الصوتية المنتشرة على لسانه ويحذر فيها من تناول مصل الإنفلونزا الموسمية، معتبرا أن الهدف من هذه الشائعة إثارة التشكيك خاصة وأنها متداولة على لسان شخص مسئول.

وشدد "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على أهمية الحصول على اللقاح هذا العام خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا أنهم حرصوا على توفير كميات كبيرة من المصل، فضلا على أنه طرح منذ شهر سبتمبر وهو موعد مبكر عن كل عام، معلقا: "جبنا كميات إضافية السنادي".

وأوضح أن هناك فئات يجب أن تحصل على المصل أولا وهم أصحاب الأمراض المزمنة، والفرق الطبية، وكبار السن، وكلما تم توفير كميات أكبر يتم تطعيم أعداد أكبر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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