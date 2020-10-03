عضو اللجنة العليا للفيروسات يصدم المصريين: ننتظر موجة ثانية لفيروس كورونا

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قال عادل خطاب، أستاذ أمراض الصدر وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في أغلب الدول الأوروبية، ومنها إلى إيران وتونس وهي دول داخل إقليم المتوسط.



وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "مصر ظهرت أول حالة فيها في أبريل بعد انتشار الفيروس في أغلب الدول بثلاث شهور، فمصر بدأت كورونا متأخر، ولكن الأرقام والشواهد الحالية تقول أننا في انتظار موجة ثانية".



وتابع "معظم الناس تراخت لكن خاصة مع انخفاض أرقام الإصابات في البيان اليومي لوزارة الصحة، ولكن مع دخول العام الدراسي الجديد المدرسي أو الجامعي لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي بقدر الإمكان والالتزام بارتداء الكمامة".



وبسؤاله عن مصل الأنفلونزا الموسمية أكد أمراض الصدر وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، على ضرورة الحصول على لقاح الأنفلونزا هذا العام للجميع لتقليل مخاطر الإصابة بها خاصة أن أعراضها تتشابه بصورة كبيرة مع فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف