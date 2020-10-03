الزمالك يوافق على ضم "البدري"

دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات مع أنيس البدرى، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مفاوضات الزمالك مع أنيس البدري





وشهدت الساعات القليلة الماضية عرض وكيل أنيس البدري، اللاعب على أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك.





من جانبه وافق أمير مرتضى منصور بشكل مبدئي على التعاقد مع البدري فى ظل المستويات والأرقام الرائعة التى يقدمها عناصر شمال إفريقيا مع القلعة البيضاء فى الفترة الماضية وتأقلمهم بشكل سريع على الأجواء.





الجدير بالذكر أن إدارة اتحاد جدة لا تمانع بيع أنيس البدرى، خصوصًا فى ظل عدم ظهوره بشكل جيد.





وشارك البدري فى 11 لقاء مع اتحاد جدة السعودي، صنع هدف واحد فقط.











