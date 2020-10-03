أستاذ تغذية: دراسة إنتاج ألبان ولحوم تكافح السرطان بمعامل جامعة السادات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد غباشي أستاذ التغذية بكلية الطب البيطري بجامعة السادات إن علماء معامل الأبحاث بالجامعة بدءوا دراسات لإنتاج لحوم وألبان يمكنها رفع مناعة الإنسان ووقايته من الأمراض المختلفة مثل السرطان.


وقال الدكتور غباشى خلال لقائه عبر فقرات برنامجه " الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، إن الفكرة تدور حول علم مكافحة الأمراض بالطعام المتخصص، وإنتاج لحوم وألبان يمكنها رفع مناعة الأنسان ووقايته من الأمراض.

وأوضح الدكتور غباشى، أن الفكرة مطبقة فى ألمانيا وبعض العلماء المصريين اشتركوا فيها ويتم دراسة إمكانية إنتاجها فى مصر، لافتا الى معامل جامعة السادات بها كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، وهو الوصول لإنتاج مضادات تكافح السرطان بنسبة 12 مليجرام فى الألبان واللحوم.


وقالت الدكتورة نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، إن أغلب المشاكل المرتبطة بصعوبة التخلص من الوزن الزائد للجسم تعود إلى التوقعات العالية للأشخاص، مشيرة إلى أنه غالبًا ما يرغب الأشخاص في فقدان 3 أو 4 كيلو من وزنهم في أسبوع واحد، أو أن يفقدوا هذا الوزن بشكل سريع للغاية كي يصبحوا أكثر اطمئنانًا ويلبي ذلك توقعاتهم.

وأضافت "حافظ"، أن الأمر الأكثر شيوعًا الذي يجعل الناس، خاصة النساء لا يفقدون وزنهم الزائد، هو عدم تناول ما يكفيهم من الطعام، مما يتسبب عدم تناول كميات كافية من الطعام في تبديد حلم التخلص من الوزن الزائد.

وتابعت: "هناك أشخاص يتبعون نظام غذائي خاطئة، تتكون من سعرات حرارية أقل، ويمارسون الأنشطة البدنية لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل يوميًا، ولم ينقص أوزانهم؛ مما ينتج عنه الأفراط في تناول الطعام وفقدان حلم التخسيس وإنقاص وزن الجسم.

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