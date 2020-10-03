فياريال وريال سوسيداد يواصلان التألق في الدوري الإسباني

واصل نادي ريال سوسيداد ونظيره فياريال تألقهما هذا الموسم، حيث تقاسما صدارة الدوري الإسباني بعد فوز الأول على خيتافي بثلاثية، وتعادل الأخير أمام أتلتيكو مدريد سلبيا اليوم السبت.





وفي مباريات أخرى حقق إيبار الانتصار الأول له بتغلبه على مضيفه بلد الوليد 2 / 1 فيما تعادل التشي مع هويسكا سلبيا.





وعلى ملعب انويتا، تقدم ميكيل اويارزابال بهدف لسوسيداد من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ثم أضاف ميكيل مورينو وكريستيان بورتوجيز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 79 و81.





ورفع ريال سوسيداد وفياريال رصيدهما في الصدارة إلى ثمان نقاط مقابل خمس نقاط لاتلتيكو في المركز العاشر وسبع نقاط لخيتافي في المركز الخامس.





وعلى ملعب نيوفو جوسي زورييلا، افتتح ايستسبان بورجوس التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم أدرك طوني فيلا سواريز التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37 .





وأهدر سيرجيو جوارديولا نافارو فرصة التسجيل لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 48 .





وتلقى إيبار صدمة عندما طرد لاعبه بابا كولي ديوب في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق تمسك بالفوز وحسم المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة بهدف أحرزه كيفن رودريجيز.





ورفع إيبار رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



