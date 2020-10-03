ريهام حجاج تكشف عن عرض مسلسل "لما كنا صغيرين"

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يعرض من جديد مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.





ونشرت ريهام حجاج، صورة من بوستر المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرامر"، معلقة: "لما كنا صغننين"، حيث يتم عرضه للمرة الثانية غدا الاحد في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة mbc .





مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، وعماد عيسى، وكريم قاسم، ونسرين أمين، تأليف أيمن سلامة.